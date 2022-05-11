Раскрыты имена звездных жюри шоу «Ты супер! 60+»

В ближайшее воскресенье, 15 мая, на канале НТВ стартует второй сезон международного музыкального проекта «Ты супер! 60+». В шоу примут участие талантливые люди старше 60 лет.

Оценивать выступления, по традиции, будут профессиональное артисты — оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии «Грэмми» и лауреат премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.

«Признаюсь, в преддверии второго сезона «Ты супер! 60+» я немного волнуюсь. Год назад, сидя в кресле жюри, я проживал целую гамму чувств от гордости, вдохновения, надежды до сопереживания, волнения и порой неловкости, потому что ты, молодой, должен оценивать взрослых людей, которые прожили целую жизнь», — отметил Стас Пьеха.

В шоу примут участие 43 участника в возрасте от 60 до 82 лет из разных регионов России, а также из Белоруссии. Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа» — те, кто продюсирует популярную «Маску».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.