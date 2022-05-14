Кем сейчас была бы Ольга Бузова, если бы не «Дом-2»

Телешоу «Дом-2» 11 мая исполняется 18 лет. Прошлой весной проект переехал с ТНТ на дециметровый канал «Ю», где по сию пору и выходит каждый день. Только теперь, как говорится, и дым пожиже, и труба пониже.

А ведь это шоу-долгожитель в пик своего расцвета было законодателем мод на ТВ и в соцсетях. Многое из того, что присуще медийному звездному миру, впервые появилось именно в этом проекте, где столько лет «строят любовь».

Личная жизнь напоказ

«Дом-2» сделал нормой личную жизнь напоказ и последующую ее монетизацию. Отношения, секреты красоты, семейные разборки, советы, быт, обсуждение спорных тем, публичные ссоры, ответы на вопросы — когда-то о таком публичном обнажении звезды и думать не могли. Этот принцип выпускники и ведущие «Дома-2» стали использовать в своих соцсетях, что и обеспечило успех их личных страничек. Бузова, Бородина, Водонаева, Боня, Пынзарь — блогеры первой звездной величины. Еще десятки выпускниц «Дома-2» — блогеры с миллионной или многотысячной аудиторией.

Заманчивый бартер

На «Доме-2» расцвел бартерный обмен. Участницы делали пластические операции, наращивали ресницы, волосы и ногти; получали одежду и косметику. Взамен на товары и услуги компании получали рекламу сначала в телеэфире, а позже еще и в соцсетях. «Дом-2» и здесь стал первопроходцем: пластические хирурги, стилисты и различные бренды смекнули, что бартер работает, и стали охотнее на него соглашаться.

Вслед за молодежью из «Дома-2» бартер освоили их старшие коллеги. К примеру, Роза Сябитова сделала десять лет назад сразу несколько пластических операций взамен на рекламу в дружественных журналах — соцсетей тогда еще не было. Теперь подобный обмен уже в порядке вещей — недавно Анна Семенович сделала липосакцию за рекламу в социальных сетях.

Звезды из народа

Программа быстро приобрела у молодежи статус скоростного социального лифта. Еще недавно попасть в «Дом-2» означало вытащить счастливый билет. Поскандалил, заработал славу — а она тебя и после шоу прокормит.

Зрительницы взрослели вместе со своими кумирами — «Дом-2» они часто уже не смотрят, но за жизнью любимчиков продолжают следить. Популярными блогерами стали многие рейтинговые участники, раньше их имена знал и стар и млад. Но и сейчас их приглашают в качестве героев в передачи других каналов. До сих пор узнают Степана Менщикова, Сэма Селезнева, Анастасию Дашко, Евгению Феофилактову, Ирину Агибалову и других.

Бузова покинула «Дом-2» после переезда проекта на канал «Ю». Теперь «Дом-2» ведут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Давид Манукян (экс-бойфренд Бузовой), Влад Кадони и Андрей Черкасов.

И тем более сладко жилось ведущим. Самой известной ведущей шоу была Ксения Собчак (вела «Дом-2» с 2004-го по 2012-й), за что получала по $100 тыс. в месяц (по тогдашнему курсу это 3 млн руб.). До 2021-го на «Доме-2» главными звездами оставались ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова — им платили около 2 млн руб. в месяц. Популярное шоу сделало из Бородиной и Бузовой настоящих звезд — они набрали миллионы подписчиков в социальных сетях, что дает возможность отлично зарабатывать, размещая рекламу.

Но эпоха заоблачных заработков в прошлом: по слухам, Кадони, Черкасов и Манукян получают лишь по 200 тыс. руб. в месяц. Да и Орловой с Бородиной достается «всего-то» по миллиону.

Невиданные деньги

В «Доме-2» впервые стали платить огромную зарплату не только ведущим, но и участникам — обычным людям, которые заработали скандальную репутацию в проекте и стали узнаваемыми. Шоу было таким популярным, что активные участники моментально выбивались в звезды. Уже через год после старта золотому составу «Дома-2» платили ежемесячно по $5 тыс. (по курсу 2005 года это 140 тыс. руб.). Богато жили участники Ольга Бузова, Солнце, Виктория Боня, Рустам Солнцев, Алена Водонаева и другие (лишь первые два месяца участники не получали ничего, а потом минималку — 17 тыс. руб.).

Участники «Дома-2» зарплату обычно целиком откладывали на недвижимость или машину, так как жили на всем готовом: жилье, еда, связь, косметика. Поэтому к выходу с Поляны у рейтинговых персонажей за несколько лет на счету накапливалась приличная сумма. По примеру «Дома-2» стали хорошо платить участникам и других реалити.

Зарплаты упали два года назад: даже самым популярным участникам стали платить лишь по 60 — 70 тыс. руб. в месяц. А все потому, что с падением рейтингов снизились и доходы проекта от рекламы.

Марафоны и акции

Звезды сейчас часто устраивают марафоны: продают свои советы по психологии, похудению, построению отношений — часто на пустом месте, выдавая за выстраданный опыт расхожие банальности. Впервые делать это публично начали тоже на «Доме-2». Участницы вечно были недовольны собственной фигурой — они худели, меняли внешность. В каждом выпуске шоу были разбор конфликтной ситуации и советы, как ее разрешить. Вслед за «Домом-2» продавать эти «рекомендации» как панацею от всех проблем стали все подряд.

После крупных скандалов вокруг «Дома-2» в эфир запускали акцию добрых дел — например, массово везли участников сдавать кровь на День донора.

Теперь так же ведут себя проштрафившиеся звезды: после «пьяных концертов» занимаются благотворительностью.

Кстати, кастинг в «Дом-2» продолжается. Анкету можно заполнить на сайте телеканала «Ю».

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