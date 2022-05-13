Аделия Загребина, победительница шоу «Голос. Дети»: «Котенка назову Егором. В честь Крида…»

Из девяти лучших артистов проекта первым в суперфинал вышел Сагын Омирбайулы (11 лет) из команды Полины Гагариной — казахский вокалист из Шымкента спел шлягер «Очи черные» и был настолько органичен и уверен в себе в отличие от, забегая вперед, конкурентов, что обеспечил себе двукратное преимущество перед оппонентами в процентном соотношении. За сценой многие зашептались, что именно он — главный претендент на победу. Но так не считали коварные и милые соперницы.

Второй участницей суперфинала стала юная народница София Олареско (12 лет) из Сургута. Подопечная Басты могла сотворить историю: вернулась в проект после вылета — получила шанс реабилитироваться в дополнительном туре и воспользовалась им. Для финала девочка отрепетировала фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Заметное волнение помешало Софии спеть идеально, но и этого хватило для выхода в следующий этап. Перевес голосов был незначительным, но он был!

Третьей в заключительную фазу проекта вышла самая маленькая участница финала — восьмилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода. Что уж говорить, все участники команды Егора Крида выглядели не очень уверенно. То ли магия прямого эфира смешала карты, то ли отсутствие вокального тренера в России сказалось (Егор в последнее время живет в Дубае). Аделия спела оригинальную компиляцию хитов Кристины Агилеры (Hurt) и Юлии Савичевой («Прости за любовь»). И буквально на пару процентов — что случается не так уж и часто — обскакала соперников.

Драма Сагына

Их осталось трое. И все же увереннее смотрелся именно Сагын. И не потому, что он парень, а хотя бы потому, что еще до финала подчеркивал, что верит в победу. И Полина Гагарина подтверждала — это самый стабильный вокалист команды.

— Самыми сложными были поединки. Я очень старался! И очень хорошо пел, — не стал скромничать Сагын. — По моему мнению. Я в сильном шоке был [когда узнал, что вышел в финал]. У меня сердце горело! А потом пусто. Эмоции были такие, как будто я самый счастливый человек в мире.

Внутренняя вера вела Сагына вперед. В суперфинальной части шоу казах отлично спел песню Олега Газманова «Единственная», поздравив тем самым и коллегу Филиппа Киркорова с предстоящим 55-летием, и вроде бы окончательно оформив права на победу. Да, девочки были милыми и очень старались, но и Сагын заслужил этот триумф. Во-первых, выглядел солидно — во всех значениях этого слова. Во-вторых, он мог взять двойной (!) кармический реванш: за Алишера Каримова, обидно уступившего в финале десятого сезона взрослого «Голоса», и за Ержана Максима — того самого, что несправедливо проиграл детскую версию проекта в 2019 году ботам, голосовавшим за Микеллу Абрамову, дочь Алсу. Справедливость должна была восторжествовать, но… до того благоволившая ему фортуна отвернулась от парня.

Как покорить публику

Аделия Загребина обезоружила и соперников, и зрителей. Победная, как оказалось, песня «Мама» с фрагментами детских фотографий маленькой вокалистки на плазменном экране — это удар ниже пояса от расчетливого тренера Крида. Конечно, это и сработало. Сердобольная аудитория начала активно отправлять SMS за малышку. А ведь она могла и в суперфинал не пройти, потому что обошла ближайшего соперника Федора Сорокина на 1,6%.

И все же удача в тот вечер была на стороне нижегородской певицы — Аделия выиграла проект: за нее отдали голоса 40,6% зрителей. Второй стала София Олареско с 32,2% голосов.

— Эмоции слишком радостные, даже не знаю, что со мной на сцене происходило, — рассказала девочка сразу после триумфа. — Большое спасибо наставнику и мамочке с бабушкой.

— Почему ты выбрала песню «Мама» для суперфинала?

— Это песня очень радостная. Потому что ты видишь маму [рядом] и можешь с ней всегда поговорить (смеется).

Прямо на сцене после победы мама вокалистки Илона подарила ей котенка, которого девочка решила назвать Егором. Видимо, в благодарность наставнику.

— Какой он хороший! Как я давно о таком мечтала! Очень хотела. Совсем не ожидала. Спасибо. Ничего себе. Круто.

— Ты была самой маленькой финалисткой. Было страшно?

— Нет, совсем. Я была младшей, но при этом сильно не волновалась. И звездой себя не чувствовала. Во время поединков выступила хорошо, мне было весело. А когда Егор Крид назвал мое имя [определив проход в финал], была очень счастлива. И не ожидала, что выиграю.

Спонсорский банк детского «Голоса» подарил семье победительницы 1 млн рублей. А лучшим наставником девятого сезона детского «Голоса» зрители уже в третий раз признали Басту.

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