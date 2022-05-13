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Аделия Загребина, победительница шоу «Голос. Дети»: «Котенка назову Егором. В честь Крида…»

Девятый сезон завершился громким финалом в прямом эфире Первого канала.

Аделия Загребина, победительница шоу «Голос. Дети»: «Котенка назову Егором. В честь Крида…»
Потомством Егор пока не обзавелся, но опыт общения с детьми у него бесценный. Фото: Юрий Феклистов

Из девяти лучших артистов проекта первым в суперфинал вышел Сагын Омирбайулы (11 лет) из команды Полины Гагариной — казахский вокалист из Шымкента спел шлягер «Очи черные» и был настолько органичен и уверен в себе в отличие от, забегая вперед, конкурентов, что обеспечил себе двукратное преимущество перед оппонентами в процентном соотношении. За сценой многие зашептались, что именно он — главный претендент на победу. Но так не считали коварные и милые соперницы.

Второй участницей суперфинала стала юная народница София Олареско (12 лет) из Сургута. Подопечная Басты могла сотворить историю: вернулась в проект после вылета — получила шанс реабилитироваться в дополнительном туре и воспользовалась им. Для финала девочка отрепетировала фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Заметное волнение помешало Софии спеть идеально, но и этого хватило для выхода в следующий этап. Перевес голосов был незначительным, но он был!

Неожиданная развязка: каменеющий Сагын, неунывающая София и обалдевшая от такого исхода Аделия. Фото: Первый канал
Неожиданная развязка: каменеющий Сагын, неунывающая София и обалдевшая от такого исхода Аделия. Фото: Первый канал

Третьей в заключительную фазу проекта вышла самая маленькая участница финала — восьмилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода. Что уж говорить, все участники команды Егора Крида выглядели не очень уверенно. То ли магия прямого эфира смешала карты, то ли отсутствие вокального тренера в России сказалось (Егор в последнее время живет в Дубае). Аделия спела оригинальную компиляцию хитов Кристины Агилеры (Hurt) и Юлии Савичевой («Прости за любовь»). И буквально на пару процентов — что случается не так уж и часто — обскакала соперников.

Драма Сагына

Котенку девочка обрадовалась не меньше, чем своей победе. Фото: Юрий Феклистов
Котенку девочка обрадовалась не меньше, чем своей победе. Фото: Юрий Феклистов

Их осталось трое. И все же увереннее смотрелся именно Сагын. И не потому, что он парень, а хотя бы потому, что еще до финала подчеркивал, что верит в победу. И Полина Гагарина подтверждала — это самый стабильный вокалист команды.

— Самыми сложными были поединки. Я очень старался! И очень хорошо пел, — не стал скромничать Сагын. — По моему мнению. Я в сильном шоке был [когда узнал, что вышел в финал]. У меня сердце горело! А потом пусто. Эмоции были такие, как будто я самый счастливый человек в мире.

Внутренняя вера вела Сагына вперед. В суперфинальной части шоу казах отлично спел песню Олега Газманова «Единственная», поздравив тем самым и коллегу Филиппа Киркорова с предстоящим 55-летием, и вроде бы окончательно оформив права на победу. Да, девочки были милыми и очень старались, но и Сагын заслужил этот триумф. Во-первых, выглядел солидно — во всех значениях этого слова. Во-вторых, он мог взять двойной (!) кармический реванш: за Алишера Каримова, обидно уступившего в финале десятого сезона взрослого «Голоса», и за Ержана Максима — того самого, что несправедливо проиграл детскую версию проекта в 2019 году ботам, голосовавшим за Микеллу Абрамову, дочь Алсу. Справедливость должна была восторжествовать, но… до того благоволившая ему фортуна отвернулась от парня.

Как покорить публику

Басту опять признали лучшим наставником. Фото: Первый канал
Басту опять признали лучшим наставником. Фото: Первый канал

Аделия Загребина обезоружила и соперников, и зрителей. Победная, как оказалось, песня «Мама» с фрагментами детских фотографий маленькой вокалистки на плазменном экране — это удар ниже пояса от расчетливого тренера Крида. Конечно, это и сработало. Сердобольная аудитория начала активно отправлять SMS за малышку. А ведь она могла и в суперфинал не пройти, потому что обошла ближайшего соперника Федора Сорокина на 1,6%.

И все же удача в тот вечер была на стороне нижегородской певицы — Аделия выиграла проект: за нее отдали голоса 40,6% зрителей. Второй стала София Олареско с 32,2% голосов.

— Эмоции слишком радостные, даже не знаю, что со мной на сцене происходило, — рассказала девочка сразу после триумфа. — Большое спасибо наставнику и мамочке с бабушкой.

— Почему ты выбрала песню «Мама» для суперфинала?

— Это песня очень радостная. Потому что ты видишь маму [рядом] и можешь с ней всегда поговорить (смеется).

Прямо на сцене после победы мама вокалистки Илона подарила ей котенка, которого девочка решила назвать Егором. Видимо, в благодарность наставнику.

— Какой он хороший! Как я давно о таком мечтала! Очень хотела. Совсем не ожидала. Спасибо. Ничего себе. Круто.

— Ты была самой маленькой финалисткой. Было страшно?

— Нет, совсем. Я была младшей, но при этом сильно не волновалась. И звездой себя не чувствовала. Во время поединков выступила хорошо, мне было весело. А когда Егор Крид назвал мое имя [определив проход в финал], была очень счастлива. И не ожидала, что выиграю.

Спонсорский банк детского «Голоса» подарил семье победительницы 1 млн рублей. А лучшим наставником девятого сезона детского «Голоса» зрители уже в третий раз признали Басту.

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