Звезда «Холостяка» Виолетта Оноприенко: «На проекте есть девочки, которые пришли ради славы. Я это слышала»

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут свои вторые половинки.

В девятом выпуске участницы провели последний день в Мексике. Теперь их разделят и, наверное, перевезут в Москву.

Финальную церемонию роз провели в стиле традиционного мексиканского праздника Дня Мертвых. Как обычно, все было крайне напряженно.

Первой проект покинула украинка Элина Крупская. Девушка сама решила уйти из проекта, и холостяки благополучно ее проводили.

Второй стала — Виолетта Оноприенко. Девушка пришла к Димашу Адилету, однако заинтересовать его не смогла.

«К сожалению, у меня не проснулись чувства к ней, — признался Димаш. — Я испытываю только дружеские чувства».

Девушка, конечно, расстроилась, что ей не достался заветный цветок. На прощание она раскрыла холостяку правду об искренности его фавориток и их целях на проекте.

«На проекте есть девочки, которые пришли ради славы. Я это слышала. Поэтому желаю тебе найти искренность», — заявила Виолетта со слезами на глазах.

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