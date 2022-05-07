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«Мы перешли на новый уровень»: участница «Холостяка» считает, что Гранков ее выберет в финале

На ТНТ вышел девятый выпуск популярного шоу.

«Мы перешли на новый уровень»: участница «Холостяка» считает, что Гранков ее выберет в финале
Звезда «Холостяка» Александр Гранков. Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором два перспективных молодых человека ищут свою любовь. Первый — фермер из Подмосковья Александр Гранков, конкуренцию ему составляет инвестор из Женевы Димаш Адилет.

В девятой серии Саша пригласил на свидание Яну Сапету в цирк «Дю Солей». К ним присоединились Димаш и Виолетта. Яна считает себя фавориткой Гранкова, девушка уверена, что у нее нет конкурентов в этом шоу.

«Мы уже перешли на новый уровень отношений, мы уже такие родные, — говорит Сапета. — Мы понимаем, что нас тянет к друг другу, и нам это нравится».

Яна подчеркнула, что ей никуда не хочется возвращаться, когда она находится рядом с Сашей. Девушка считает, что она дойдет до финала.

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