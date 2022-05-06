Военные песни, молодые офицеры и красная икра: что покажут в «Поле Чудес» ко Дню Победы

6 мая любимое телезрителями шоу «Поле Чудес» вместе со всей страной отметит грядущий День Победы. В праздничном выпуске игры примут участие молодые офицеры и курсанты войск связи, а темой программы станет военная история.

Участники приехали на передачу Леонида Якубовича со всех уголков страны – даже с Курильских островов и Владикавказа. По традиции, ведущего завалят подарками. Среди них будет его же портрет, написанный художником из Южно-Сахалинска, скульптура казачьего атамана Матвея Платова, переданная городом Новочеркасском, а также копия указателя «Москва-Берлин» времен Великой Отечественной войны, мед из Башкирии, красная икра с Курильских островов и осетинские пироги.

«Всем, кто служил и служит до сих пор, – честь и слава! А тем, кого уже нет, памятник до неба и каждое имя на нем — золотом! С праздником!» — поздравит зрителей Леонид Аркадьевич.

В особом выпуске будет звучать и особая музыка. В студию приглашены Ансамбль песни и пляски ВДВ, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, ансамбль Центрального дома Российской армии и дуэт «Бирюза».

Смотрите праздничный выпуск «Поля Чудес» 6 мая в 19:35 на Первом канале.

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