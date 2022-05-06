Севастьянова в шоу «Звезды в Африке» блеснула шпагатом, который порадует любого мужчину

Второй сезон «Звезды в Африке» все ближе к финалу. В лагере голодающих остались только Валя Карнавал, Каролина Севастьянова, Аня Покров, Вячеслав Чепурченко и Олег Верещагин.

Чувство голода измотало участников проекта, они уже грезят о еде, которую попробуют, когда вернутся в цивилизацию.

«Я реально чувствую, что у меня нет сил. Просыпаюсь и держусь за спинку кровати, у меня кружится голова, темнеет в глазах, и в состоянии старой бабушки я иду умываться», – рассказывает гимнастка Каролина Севастьянова.

И тут же демонстрирует своим соперникам прекрасное тело, готовое к тяжелым испытаниям. В небольшом отрывке из нового эпизода 27-летняя спортсменка показала другим девушкам такой шпагат, который осчастливит любого мужчину. Описывать его нет смысла – лучше один раз увидеть.

«Вот это растяжка! Вот это ее мужу повезет! — прокомментировала блогер Аня Покров. – Если бы я так умела… Знаете… Мальчики, в очередь».

Что еще можно будет увидеть в новом выпуске? Олег Верещагин отправится добывать еду для лагеря в одиночку. Вернувшись, он разочарует некоторых участников, которые постоянно ищут повод отправить его домой. Впоследствии на него сорвется Валя Карнавал, и начнется перепалка, по ходу которой соперники перейдут на личности. Севастьянова даже обзовет Верещагина крысой.

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Перед голосованием девушки организуют заговор против мужчин, но и те сыграют по своим правилам. На испытание на вылет отправятся двое сильнейших участников. Возвращение одного из них положит начало новым интригам в звездном лагере.

Смотрите новый выпуск шоу «Звезды в Африке» — в воскресенье, 8 мая, в 19:30 на канале ТНТ и в Rutube.

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