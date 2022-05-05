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В новом выпуске «Холостяка» участницы шоу попрощаются друг с другом

Страсти в шоу разгораются.

В новом выпуске «Холостяка» участницы шоу попрощаются друг с другом
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

В новом выпуске популярного шоу ТНТ «Холостяк» участники попрощаются с Мексикой, а еще друг с другом. И теперь в проекте каждый будет отвечать только за себя.

Александр Гранков в этот раз устроит квест для Алены Ситниковой, а Димаш – настоящий цирк для Виолетты. А еще с одной участницей Адилет поедет в очень живописное место, где им позволят много интересного.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Финальную церемонию роз проведут в стиле традиционного мексиканского праздника Дня Мертвых. Уходя, одна из участниц раскроет холостяку правду об искренности его фавориток и их целях на проекте.

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