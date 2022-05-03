Россиянам запретили голосовать на «Евровидении»

Во вторник, 3 мая, стало известно о том, что представители «Евровидения» запретили гражданам России голосовать за полюбившихся участников конкурса. Жители Запада решили смешать с политикой все — даже спорт и искусство.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — приводит слова исполнительного продюсера «Евровидения» Клаудио Фазуло РИА Новости.

По его словам, они приняли такое решение в связи с «беспрецедентным кризисом на Украине».

В этом году конкурс должен пройти в Италии. Первый полуфинал – 10 мая, второй – 12 мая, финал – 14 мая.

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