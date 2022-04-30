«Это неуважение!»: свидание Димаша Адилета на «Холостяке» привело в бешенство участниц шоу

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут девушек своего сердца.

В новом выпуске холостяки решили не устраивать соревнование за право сходить на свидание, а просто устроили их тем, кто так давно не получал внимания от главных героев.

И Саша, и Димаш отправились на индивидуальные свидания. Но если свидание Саши официально пригласил красотку Юлию Голыгину прокатиться на лошадях, то Димаш тайно удалился с Софией Мацулевой прямо с общей вечеринки.

Молодые люди отсутствовали почти час, что привело в бешенство фавориток Димаша — Арину Перевертень и Софью Солманидину.

«Что за фигня? Почему их нет так долго? Это некрасиво, это неуважение» — рвала и метала Соня. «Это ужасно!» — недоумевала Арина.

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