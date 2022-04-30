Звезды и праздничный торт: как Киркоров отметил день рождения в «Маске»

В субботу, 30 апреля, на НТВ показали специальный выпуск главного шоу страны – «Маска», приуроченного ко дню рождения Филиппа Киркорова. Поздравить короля российской эстрады с 55-летием пришли совершенно новые маски, которые были созданы по мотивам песен именинника.
Розой Чайной оказалась Клава Кока, Мышью — Валерия. Под маской Лунного гостя прятался Давид Манукян, а Молодым Ангелом оказалась Олеся Судзиловская.
Все участники и приглашенные гости исполнили хиты бессменного председателя жюри шоу. Да и сам Филипп не остался в стороне и спел несколько своих песен.
Ну, а в конце программы вынесли праздничный торт.
С днем рождения, Филипп Киркоров!
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