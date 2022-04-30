«Филипп не обманывает, а говорит нужные слова»: Анна Asti – о поддержке Филиппа Киркорова и судьбоносной песне

30 апреля на канале НТВ вышел специальный выпуск шоу «Маска», посвященный 55-летнему юбилею председателя жюри проекта Филиппа Киркорова. Поздравить знаменитого певца пришли новые персонажи, созданные по мотивам его песен: Роза Чайная, Мышь, Молодой Ангел, Лунный гость, Огонь и… сам Филипп Киркоров!

В число гостей, выразивших свое уважение артисту, вошла и таинственная незнакомка. А чуть позже выяснилось, что это певица Анна Asti.

На съемках программы «Маска» вместе с Филиппом Киркоровым она исполнила песню «Хобби».

Как призналась артистка, после ухода из группы «Artik и Asti» она переживала довольно тяжелый период. И единственным артистом, кто по-настоящему поддержал ее в дни испытаний стал Филипп Киркоров.

«Я приехала к Филиппу в гости. Мы послушали демо-версии нескольких моих будущих песен, а еще разговаривали весь вечер. Он рассказывал мне много своих душевных историй, приводил примеры того, как переживал ситуации, похожие на мою. А еще сказал такую фразу: «Девочка моя, ты гениальная. Твой голос невозможно забыть». После этой встречи я попросила своего поэта Диму Лорена написать песню о том, как я с разбитым сердцем пришла за советом к своему старшему другу. А у него уже все прожито, он счастлив и остается любящим человеком. И я спрашиваю у друга, как перебинтовать и вылечить свое сердце. Спустя три дня Дима принес уже написанную композицию. И мы все всплакнули, потому что поняли: Филипп действительно такой, какой и в этой песне – спокойный, утешает тебя. И он не обманывает, чтобы тебе было легче, а искренне говорит нужные слова».

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