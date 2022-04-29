Споют для победы: финал девятого сезона «Голос. Дети» покажут в прямом эфире

Вечером 29 апреля в прямом эфире Первого канала состоится долгожданный финал вокального проекта «Голос. Дети».

На этот раз судьбу участников решат не звездные наставники, а голоса телезрителей. Ну а сами певцы-тренеры позаботились о том, чтобы их юные подопечные выступили с сами сильными номерами, на которые способны.

Вот имена финалистов.

Команда Полины Гагариной: Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова.

Команда Басты: Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско.

Команда Егора Крида: Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Федор Сорокин.

Первый канал напоминает, что доход от зрительского голосования будет перечислен на благотворительность. Конкретно – в Фонд помощи хосписам «Вера». С 2006 года эта организация помогает детям и взрослым, которых уже не вылечить, чтобы они могли прожить оставшиеся дни достойно, без страха и боли.

Финал девятого сезона шоу «Голос. Дети». Включайте Первый канал в 21:45.

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