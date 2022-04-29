За кулисами суперфинала шоу «Талант»: мыльные пузыри, переодевания, песни и пародии

В пятницу, 29 апреля, на телеканале «Пятница!» состоится суперфинал шоу «Талант», в котором интернет-таланты страны борются за миллион рублей и звание лучшего перед Ольгой Бузовой, Владимиром Маркони и Кариной Кросс. Ведущие проекта – Клава Кока и Роман Каграманов. Мы попали за кулисы суперфинала проекта и успели пообщаться с участниками и жюри шоу.

Кажется, самый строгий член жюри Владимир Маркони перед финалом был весьма сосредоточен и честно признался, что немного переживает. «Это волнительно», – сказал комик.

К Владимиру Маркони присоединилась Ольга Бузова и рассказала, что участникам в суперфинале придется непросто.

Ольга Бузова: «Мы были добрыми, лайки всем раздавали. Сегодня будет все строго, ведь ставки высоки. Удачи всем!».

Третий члени жюри, Карина Кросс, раскрыла секрет – у нее уже есть любимчики, и именно за них она будет болеть. Возможно, среди них Андрей Куклин – незрячий футболист из Москвы. Парень до 6 лет видел одним глазом, но после неудачной операции зрение пропало вовсе. Сейчас Андрей является мастером спорта, лучшим игроком кубка Москвы и членом сборной России среди слепых. Во время своего выступления на шоу Андрей на своем примере доказал, что в футбол можно играть даже с ограниченными возможностями.

«Я нахожусь в восторге от того, как прошло мое выступление на отборе. Прикиньте, я два дня после него не спал!», – поделился Андрей.

Блогер-пародист Вячеслав Долматов из Санкт-Петербурга признался, что его жизнь кардинально изменилась после выхода программы в эфир с его участием. Парень благодарит за это Ольгу Бузову – именно она вселила в него веру в себя.

Вячеслав Долматов: «Я жил в детском доме, где никто не понимал моего творческого самовыражения. После выхода программы мне стало легче жить, ведь исполнилась моя мечта. Я всю жизнь искал поддержку в людях и нашел ее в Ольге Бузовой. Когда мы с Ольгой обнялись, я почувствовал от нее то самое понимание, которого мне не хватало всю жизнь. Сегодня, вдохновившись Ольгой, я подготовил кое-что новенькое».

«После выхода на сцену шоу, я получил полную отдачу. Весь зал аплодировал стоя. Я чувствую невероятную энергию каждого зрителя в студии», – рассказал чеченец Мехтихан Асхабов. Парень – мировой рекордсмен по удержанию горизонтальной стойки на четырех пальцах.

Но особенно читается волнение на лицах Натали Хазиной и Ильи Рыжкова из Архангельска. Артисты шоу с переодеваниями в отборочном туре поразили всех. В своем номере им удалось добиться невероятной скорости: сменить 20 нарядов за 30 секунд. По словам архангелогородцев, это мировой рекорд.

Натали Хазина и Илья Рыжков: «В прошлый раз Владимир Маркони предложил добавить в наше выступление особый пикантный наряд. А мы придумали кое-что поинтереснее. И совсем скоро вы это увидите».

Также сильно волнуется многодетный отец и по совместительству повелитель мыльных пузырей Александр Кросс из Санкт-Петербурга, ведь для него победа – это возможность и дальше заниматься любимым делом. Александр умеет помещать в мыльный пузырь до ста человек и даже автомобиль. Однако во время пандемии Александр остался без выступлений и практически без средств к существованию.

«В отборочном туре я показал оригинальный номер в ультрафиолете, соединил мыльным пузырем ведущих и даже поджег Ольгу Бузову. Мое выступление получило все три лайка от судей, но это еще не предел моих возможностей. Для финала я приберег самое впечатление. Уверен, такого вы еще не видели», – рассказал артист.

Победителя в суперфинале шоу «Талант» выберут зрители путем голосования. Кто станет лучшим и заберет главный приз – смотри на «Пятнице!» 29 апреля в 19:00.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.