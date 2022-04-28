«Звезды в Африке»: двойная игра Верещагина и откровения Покров

В ближайшее время на ТНТ выйдет очередной выпуск популярного шоу «Звезды в Африке». На проекте остались три девушки и три молодых человека. И жаркая погода будет наводить их на самые смелые мысли.

Например, Аня Покров признается, что могла бы изменить с Олегом Верещагиным, а Анатолий Цой и вовсе расскажет о страданиях из-за отсутствия секса.

Кстати, Олег Верещагин попытается вести двойную игру, в которую втянет Аню Покров и Славу Чепурченко. Но у Славы свои планы на дальнейшее развитие событий.

На голосовании определятся два номинанта, которые отправятся на испытание на вылет. Впервые в истории проекта финальное испытание пройдет в присутствии всей команды участников.

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