Что посмотреть на майские праздники по телевизору

Впереди майские праздники - самое время отдохнуть и провести время с семьей. Кто-то отправится на дачу, а кто-то зависнет у телевизора. Кстати, телеканалы подготовили стоящие программы на каникулы. Мы собрали самые интересные эфиры.

Первый канал

На Первом канале со 2 по 6 мая в 21.45 стартует сериал «По законам военного времени». В ролях: Екатерина Климова (Елагина), Евгений Воловенко (Рокотов), Александр Панкратов-Черный (Федоренко), Александр Песков (Дремов) и другие.

Действия в фильме разворачиваются в сентябре 1945 года. Светлана Елагина и Иван Рокотов в предвкушении начала мирной жизни собираются в Минск, однако этим планам не суждено осуществиться: на полпути их разворачивает подполковник Дремов, вернувшийся в Кенигсберг со спецзаданием. Очень скоро Рокотов и Елагина понимают, что обстановка в городе гораздо сложнее, чем им казалось на первый взгляд.

3 мая покажут военную драму «Белорусский вокзал», 7 мая — «Женя, Женечка и Катюша», а 8 мая в эфире можно посмотреть военный фильм «На войне как на войне».

Канал «Россия»

2 мая в 21:20 на «России» покажут фильм «Золотой папа». В ролях — Федор Добронравов, анна Ардова и другие актеры.

В семье Золотаревых готовятся к радостному событию: супруги Федор и Мария выдают замуж единственную дочь Лизу. Подготовка к свадьбе оказывается серьезным испытанием для всех. И дело не только в том, что бывший жених Лизы Дуванов категорически не согласен со своей «отставкой».

Главный конфликт в том, что простой рукастый мужик Федор из российской глубинки никак не может смириться с выбором дочери: ведь его будущий зять – заносчивый английский лорд Джордж, совершенно неприспособленный к жизни в России. Из-за всех волнений у Федора обостряются отношения с женой, и дело идет к разводу! Справится ли семья Золотаревых со свадебным переполохом?..

7 мая в 21:00 – «Поворот на счастье» с Марией Куликовой, Дмитрием Исаевым и Сергеем Юшкевичем в главных ролях.

Учительница начальных классов Нина Белова (Мария Куликова) ждет ребенка, но теряет его в страшной автомобильной аварии, в которой виновата актриса Ульяна Ковалева (Нелла Стрекаловская). Спустя восемь лет судьба снова сталкивает Нину с семьей Ковалевых: их дочь Катя впервые идет в школу и попадает в класс Беловой.

Из-за избалованной и капризной девочки Нина лишается работы, репутации и смысла жизни. Но между ней и Дмитрием Ковалевым (Дмитрий Исаев) неожиданно возникают чувства. Нина не подозревает, что стала наследницей огромного состояния, и за ней уже началась охота…

НТВ

30-го апреля народный артист России Филипп Киркоров отметит золотой юбилей. В день рождения любимого артиста в эфире НТВ состоится сразу несколько праздничных премьер.

В 20.15 телеканал НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны – «Маска». Поздравить короля российской эстрады с 55-летием придут совершенно новые маски, которые были созданы по мотивам песен именинника: Роза Чайная, Мышь, Молодой Ангел, Лунный гость, Огонь и…Филипп Киркоров. Также на сцену выйдут герои прошлых сезонов – Лев, Олень и Белый Орел.

В 23.00 состоится премьера уникального документального фильма «Скажи им, кто я». Уже несколько поколений нашей страны растут с ощущением, что Филипп Киркоров – это что-то вечное: он был всегда, и всегда был королем.

Фильм-портрет покажет максимально откровенного Киркорова.

А после полуночи зрители увидят легендарный концерт короля эстрады в Олимпийском, где прозвучат любимые хиты великого артиста.

Ну, а 1 мая — финал «Маски»! Как думаете, кто победит в популярном проекте?

В понедельник 2 мая в 22.00 телеканал НТВ покажет большой юбилейный концерт Виктора Дробыша «Будут все!»

3 мая в 22.30 — «Все звезды майским вечером». Народный артист Лев Лещенко откроет концерт легендарной песней «Ни минуты покоя» на слова Леонида Дербенева и музыку Вячеслава Добрынина, а дальше зрителей ждет парад звезд российской сцены: Лариса Долина, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Олег и Родион Газмановы, Николай Басков, Александр Буйнов, Алиса Мон, группа «Земляне», Шура, Витас, Виктор Салтыков, Ольга Бузова и другие.

7 мая в 22.35 покажут концерт Дениса Майданова. Заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов снискал славу одного из главных лириков и патриотов отечественной музыки.

9 мая в эфире НТВ — военная драма «Мамкина звездочка». Сюжет рассказывает о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции «Звездочка». Пилот должен был эвакуировать воспитанников детского дома с оккупированной фашистами территории.

10 мая — фильм «Топор. 1944». Разведгруппа Одинцова (Александр Голубев), в которую входит Иван Родин (Андрей Смоляков), пробирается по глубоким тылам со специальным заданием – переправить через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев (Тимофей Каратаев). Кто он, откуда и как попал к партизанам Одинцову, не сообщают. Так как их ищут немцы, им проходится возвращаться другим путем.

ТНТ

Зрителей ТНТ ждет марафон самых громких хитов телеканала, который продлится больше двух недель: с 1 по 15 мая. За это время в эфир выйдут как ставшие культовыми сериалы, так и премьерные эпизоды проектов, который сейчас идут с высокими рейтингами.

1 и 15 мая зрителей ждут новые выпуски шоу Ольги Бузовой и Михаила Галустяна «Звезды в Африке», где актеры, певцы и тиктокеры борются за еду в диких условиях. Также 1 мая состоится телепремьера комедии «Афера» о том, как поселок решил не сообщать хулиганам об отмене карантина.

2 и 3 мая – марафон сразу двух сезонов сериала «Жуки» про трио московских айтишников, которые пытаются разработать приложение в глухой деревне.

4 мая – день сериала «Универ».

5 и 6 – ТНТ покажет «Реальных пацанов»: как избранные эпизоды сериалы, так и полнометражную битву против зомби.

С понедельника по четверг (с 2 по 5 и с 9 по 12 мая) в 22:00 свою историю расскажет семья Рябининых из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», они учатся жить в новой стране – России 90-х, которая пережила валютную реформу 1993 года и крах финансовых пирамид 1994 года.

В майские праздники ТНТ проведет 7 сериальных марафонов: комедийный хит онлайн-кинотеатров «Предпоследняя инстанция» (7 мая), историческая драма о погибшей туристической группе «Перевал Дятлова» (9 мая), второй сезон сериала «Патриот» (10 мая), история о бывшем бандите, ставшем фермером на севере, в сериале «Полярный» (11 и 12 мая), убойная доза фирменного полицейского юмора Ильи Куликова в его «Полицейском с Рублевки» (13 и 14 мая).

С премьерными выпусками в эфир выйдут шоу «Однажды в России» и Comedy Club (13 мая), «Музыкальная интуиция» и «Холостяк» (7 и 14 мая), а также фильмы «Семейный бюджет» (8 мая) и «В активном поиске» (15 мая).

ТВ-3

К длинным майским выходным телеканал ТВ-3 подготовил широкую кино- и сериальную программу.

2 мая в 20:30 впервые на телеэкраны выйдет фильм ужасов «Приворот. Черное венчание».

3 мая, начиная с 15:00, в эфире ТВ-3 – все восемь серий подряд самого громкого отечественного мистического хита последних лет – сериала «Гоголь» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях.

И, наконец, 10 мая смотрите на ТВ-3 еще одну страшно красивую историю с богатой культурной предысторией – сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова с участием Александра Абдулова, Олега Басилашвили, Сергея Безрукова, Владислава Галкина, Валентина Гафта и других выдающихся представителей отечественной актерской школы.

«Пятница!»

Со 2 мая на «Пятнице!» — премьера сериала «Комиссар Рекс».

В отделе по расследованиям убийств служит необычный сыщик — бесстрашный пес по кличке Рекс. Он помогает коллегам задерживать преступников, спасает людей и …любит булочки с колбасой. Ежедневно Рекс выходит на службу и помогает городу побороть преступность.

Ну, и куда же без любимых программ? На праздниках нас ждут выпуски таких популярных шоу как «Битва шефов», «Молодые ножи» и «На ножах». Также покажут «Четыре свадьбы», «Черный список» и «Училки в законе».

«Суббота!»

«Богиня шопинга» по субботам в 16:00. В реалити с Марией Миногаровой участниц ждет испытание шопингом: у них есть один час и 15 тысяч рублей, чтобы собрать образ и покорить модных экспертов. Оценивать стиль девушек будут блогеры Чума Вечеринка, Роман Каграманов и фэшн-эксперт Даниил Грачев.

«Моя жена рулит». Кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получает денежный приз.

Ведущие проекта — актриса Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов. Смотрите по воскресеньям в 16:00.

Ну, и любимые мультсериалы «Маша и Медведь», «Машины сказки», «Смешарики» — каждый день на «Субботе!».

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