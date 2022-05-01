Известный певец назвал победителя третьего сезона шоу «Маска»

На НТВ завершается третий сезон популярного проекта «Маска». И уже в воскресенье, 1 мая, мы узнаем имя победителя шоу.

Из 14 участников до финала дошли Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон. Кто-то говорит, что победу одержит харизматичный Монстрик или брутальный Анубис. Не стоит сбрасывать со счетов Пчелу — эффектную даму, у которой был роман с Киркоровым, как она сама призналась в одном из выпусков. Также на первенство претендуют великолепный Дракон.

Мы спросили профессионального певца Марка Орлова — кто, по его мнению, победит в проекте и почему.

«Я уверен, что это будет Пчела. У нее настолько правильно поставлено дыхание, подача и тембр, что она выделяется из всех. Высокие ноты берет без проблем и до конца держит перед собой зрителя», — заявил артист Teleprogramma.pro.

Вообще, Пчела — это либо типичная Лада Дэнс, то Маша Распутина, а в прошлый раз «жужжалица» вдруг запела голосом Анастасии Стоцкой. Но в Сети все больше считают, что попытки этой исполнительницы смешать попсу с вокалом типичны для Лады или Анжелики Агурбаш.

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