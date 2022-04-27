Ссора участниц и неудачная вечеринка: что покажут в новой серии «Холостяка»

В ближайшую субботу на канале ТНТ покажут восьмую серию популярного проекта «Холостяк». На этот раз поступок Димаша вызовет недовольство его фавориток и поссорит двух подруг.

Продюсеры не стали в новой серии устраивать холостякам состязания за право пригласить девушку на свидание. Димаш и Саша устроят сюрприз тем, кто так давно не получал внимания от главных героев.

Но если у Гранкова все пройдет цивилизованно, то Адилет «украдет» одну из девушек прямо с общей вечеринки, спровоцировав скандал.

Церемония роз пройдет по новым правилам. Девушки будут отдавать свои цветы холостякам втайне от них. Катастрофически маленькое количество роз у одного из героев поставит под угрозу ухода сразу нескольких участниц.

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