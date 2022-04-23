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«Стоп! А если мама увидит?»: Димаш страстно поцеловал участницу «Холостяка»

Страсти на проекте накаляются.

«Стоп! А если мама увидит?»: Димаш страстно поцеловал участницу «Холостяка»
Звезда «Холостяка» Димаш Адилет. Фото: ТНТ

На ТНТ стартовал седьмой выпуск популярного проекта «Холостяк». Один из главных героев Димаш Адилет пригласил на свидание свою фаворитку — Софью Солманидину. Молодые люди прошли совместный мексиканский обряд для влюбленных, а потом страстно поцеловались.

«Димаш, стоп! — прервала поцелуй Софья. — ты представляешь, если это моя мама увидит?».

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Адилет и Солманидина посмеялись и поспешили вернуться на виллу.

Стоит отметить, что близость между Димашем и Софьей стала главной темой обсуждения следующих дней и причиной ревности других участниц.

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