Дерзкий заговор Анатолия Цоя поссорил участников шоу «Звезды в Африке»

Певец устраняет конкурентов одного за другим.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке», который покажут 24 апреля, в лагере выживающих знаменитостей осталось всего семеро человек.

Играть честно они уже не собираются. И первым свой ход сделал певец Анатолий Цой. Он организовал заговор, в который втянул большинство участников проекта.

План молодого артиста по устранению конкурентов дал свои плоды уже во время голосования на выбывание. У Цоя получилось столкнуть лбами двоих закадычных друзей и спровоцировать скандал в лагере. За последствия придется отвечать всем звездам.

Что смогут противопоставить холодному расчету Цоя Олег Верещагин и Слава Чепурченко?

Смотрите шоу «Звезды в Африке» — в воскресенье, 24 апреля, в 19:30 на канале ТНТ и в Rutube.

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