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Какие новые герои появятся во втором полуфинале «Маски»

У нас появились первые кадры со съемок.

Какие новые герои появятся во втором полуфинале «Маски»
Кадр со второго полуфинала шоу «Маска». Фото: НТВ

В воскресенье, 24 апреля, на НТВ покажут второй полуфинал популярного проекта «Маска». По традиции, на сцену выйдут два новых героя, а звездному жюри предстоит угадать — кто прячется в том или ином костюме.

На прошлой неделе к шоу присоединились Бычок и Мышка. Оказалось, что под этими масками скрывались певцы Шура и Максим.

На этот раз мы увидим Мишку и Котика. Они представят свои номера и дадут несколько подсказок зрителям. В конце выпуска герои покажут свои истинные лица.

Кадр со второго полуфинала шоу «Маска». Фото: НТВ
Кадр со второго полуфинала шоу «Маска». Фото: НТВ

Ну, и, конечно, станет ясно, кто из основных героев станет финалистом «Маски» в третьем сезоне. Напомним, в проекте осталось пять участников — Анубис, Дракон, Монстрик, Мухомор и Пчела.

Кадр со второго полуфинала шоу «Маска». Фото: НТВ
Кадр со второго полуфинала шоу «Маска». Фото: НТВ

Финал проекта состоится 1 мая на сцене концертного зала Crocus City Hall в Москве.

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