Бузова заявила, что «Ледниковый период» с Бородиной провалился по рейтингам

Певица не может не задеть свою заклятую подругу по «Дому-2».

Ольга Бузова заявила на пресс-конференции «Матч ТВ» о том, что ей очень понравилось участвовать в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». По ее словам, она делала проекту высокие рейтинги.

«Фигурным катанием я раньше не занималась, мне было сначала сложно. Но я падала, поднималась и ехала дальше. Цифры рейтингов говорили сами за себя. Говорят, на следующий год шоу провалилось… Но во время участия в «Ледниковом периоде» я была в шикарной форме», — цитирует слова Бузовой Teleprogramma.pro.

Напомним, в прошлом сезоне в «Ледниковом периоде» участвовала заклятая подруга Бузовой Ксения Бородина. Телеведущие постоянно друг друга задевают в соцсетях и демонстрируют личную неприязнь.

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