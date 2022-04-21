Драматичный финал: шоу «Холостяк» покинет яркая участница

В субботу, 23 апреля, на ТНТ выйдет седьмая серия популярного проекта «Холостяк», которая будет называться «За двумя зайцами». На этот раз главные герои Александр Гранков и Димаш Адилет продемонстрируют свою интуицию.

Ведущий шоу разложит на столе личные вещи участниц проекта, а холостякам придется угадать — какая из них кому принадлежит.

Также в новом выпуске состоится самое страстное романтическое свидание из всех, которые показывали в новом сезоне. Димаш настолько страстно поцелует свою фаворитку, что этот поцелуй потом долго будут обсуждать.

Не обойдется и без драматизма. Во время откровенного разговора с Тахой и Аленой ведущий шоу Михаил Белянин спровоцирует их на признания. Выяснится, что девушки пересмотрели свои взгляды, что приведет к драматичному финалу…

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