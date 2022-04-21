Второй шанс на выход в финал: «Голос. Дети» проведет дополнительный этап для участников

Те, кто уже выбыл из проекта, могут в него вернуться.

Вечером 22 апреля телепроект «Голос. Дети» проведет специальный дополнительный этап конкурса, участие в котором примут юные исполнители, не прошедшие «Песню на вылет».

То есть, у некоторых ребят, не попавших в финал, еще есть шанс присоединиться к уже выбранным финалистам. Кто останется, а кто окончательно покинет шоу — решит зрительское голосование.

Команда Гагариной:

уже в финале — Тайгибова Малика и Омирбайулы Сагын;

претенденты — Чумакова Анастасия, Короли Николь, Комарова Настасья.

Команда Басты:

уже в финале — Канн Ксения и Касич Елисей;

претенденты — Левчук Ева, Ламберти Анастасия, Олареско София.

Команда Крида:

уже в финале — Загребина Аделия и Ибадов Шамиль;

претенденты — Сорокин Федор, Деменина Елизавета, Царская Василиса.

Добавим, что, по традиции, доход Первого канала и его партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность. Конкретно — фонду AdVita, который уже 20 лет помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

Смотрите шоу «Голос. Дети» — 22 апреля в 22:00 на Первом канале.

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