Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Мухомор

На НТВ продолжается популярное шоу «Маска». В субботу, 23 апреля, нас ожидает второй полуфинал. В минувшие выходные шоу покинул Козерог. В этом костюме скрывался Никита Пресняков.
Участников становится все меньше. Из 14 остались только Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Мы попросили профессионального певца Руслана Богатырева прослушать выступление Мухомора и понять — кто может скрываться в этом костюме.
«Тембром Мухомор очень похож на Сергея Мазаева, особенно на низких нотах, как бы он не пытался его спрятать. Вокал — профессиональный, поет ровно. Одно меня смущает — Мазаев довольно сдержанно ведет себя на сцене, чем Мухомор. Но опять же, он может играть свою роль и не более», — рассказал Богатырев Teleprogramma.pro.
Кстати, а вот подсказки про Мухомора, которые он говорил со сцены:
- давно озвучивал мультфильм;
- есть дети, которые подросли чуть-чуть;
- с Мухомором знакомы все жюри;
- младше Бедроса Киркорова;
- больше 62 лет;
- композитор и немного поэт;
- все проекты, которые продюсировал, провалились;
- не бывал в квартире Валерии на Таганке;
- очень любит Байкал;
- никогда не врет в отличии от ложных поганок.
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