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Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Мухомор

Разбираем образ артиста вместе с профессиональным певцом.

Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Мухомор
Мухомор в шоу «Маска». Фото: НТВ

На НТВ продолжается популярное шоу «Маска». В субботу, 23 апреля, нас ожидает второй полуфинал. В минувшие выходные шоу покинул Козерог. В этом костюме скрывался Никита Пресняков.

Участников становится все меньше. Из 14 остались только Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Мы попросили профессионального певца Руслана Богатырева прослушать выступление Мухомора и понять — кто может скрываться в этом костюме.

«Тембром Мухомор очень похож на Сергея Мазаева, особенно на низких нотах, как бы он не пытался его спрятать. Вокал — профессиональный, поет ровно. Одно меня смущает — Мазаев довольно сдержанно ведет себя на сцене, чем Мухомор. Но опять же, он может играть свою роль и не более», — рассказал Богатырев Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Мухомора, которые он говорил со сцены:

  • давно озвучивал мультфильм;
  • есть дети, которые подросли чуть-чуть;
  • с Мухомором знакомы все жюри;
  • младше Бедроса Киркорова;
  • больше 62 лет;
  • композитор и немного поэт;
  • все проекты, которые продюсировал, провалились;
  • не бывал в квартире Валерии на Таганке;
  • очень любит Байкал;
  • никогда не врет в отличии от ложных поганок.
Руслан Богатырев, певец. Фото: личный архив
Руслан Богатырев, певец. Фото: личный архив

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