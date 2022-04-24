Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Мухомор

На НТВ продолжается популярное шоу «Маска». В субботу, 23 апреля, нас ожидает второй полуфинал. В минувшие выходные шоу покинул Козерог. В этом костюме скрывался Никита Пресняков.

Участников становится все меньше. Из 14 остались только Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Мы попросили профессионального певца Руслана Богатырева прослушать выступление Мухомора и понять — кто может скрываться в этом костюме.

«Тембром Мухомор очень похож на Сергея Мазаева, особенно на низких нотах, как бы он не пытался его спрятать. Вокал — профессиональный, поет ровно. Одно меня смущает — Мазаев довольно сдержанно ведет себя на сцене, чем Мухомор. Но опять же, он может играть свою роль и не более», — рассказал Богатырев Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Мухомора, которые он говорил со сцены:

давно озвучивал мультфильм;

есть дети, которые подросли чуть-чуть;

с Мухомором знакомы все жюри;

младше Бедроса Киркорова;

больше 62 лет;

композитор и немного поэт;

все проекты, которые продюсировал, провалились;

не бывал в квартире Валерии на Таганке;

очень любит Байкал;

никогда не врет в отличии от ложных поганок.

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