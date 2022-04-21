Ведущий шоу «Сто к одному» Александр Гуревич сделал громкое заявление и уволился

Известный российский ведущий Александр Гуревич, который много лет вел передачу «Сто к одному», решил приостановить свою деятельность на телевидении.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — заявил он сайту mk.ru.
Что будет дальше с программой — пока не известно, на канале «Россия 1» она выходит с 1998 года.
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