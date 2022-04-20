Звезда шоу «Звезды в Африке» рассказал о жутком голоде на проекте

Известный комик Роман Юнусов стал участником второго сезона популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке». Артист признался, что в шоу действительно приходится голодать.

«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. Подумаешь, посидеть пару недель на таком питании. Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — рассказал Юнусов Teleprogramma.pro.

При этом Юнусов пошутил, что у него имеется жировая прослоечка, поэтому организм помогал справиться с голодом.

Напомним, на ТНТ стартовало новое экстремальное реалити-шоу. 15 знаменитостей отправились на жаркий континент, чтобы побороться за приз в пять миллионов рублей. Ведущими программы стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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