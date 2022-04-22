Кто доехал до финального раунда в шоу «Голос. Дети»

Определились основные финалисты проекта, к которым присоединятся еще трое счастливчиков после дополнительного тура 22 апреля.

Команда Басты

Ксения Канн (13 лет, Москва)

Ксюша очаровала зрителей песнями и на французском, и на русском. Чем-то похожая на первую финалистку детского «Голоса» Алису Кожикину, Ксения в целом уже готовая артистка: записывает песни, выпускает клипы, ведет концерты.

А еще певица выходила в суперфинал вокального шоу «Победитель», получала спецприз от Игоря Крутого на «Детской Новой волне» и занимала второе место на «Славянском базаре». Вопрос лишь в одном: сможет ли наставник настроить девочку на финал и выбрать для нее удачные песни? Ведь детский «Голос» Баста выигрывал пока лишь один раз.

Елисей Касич (12 лет, Минск)

Очаровательный белорус стал изюминкой проекта — зритель соскучился по таким героям. На фоне холеных столичных штучек Елисей смотрится крайне выгодно. Касич играет в театре музыкальной песни, он побеждал во множестве вокальных конкурсов в Белоруссии и даже был в жюри национального отбора на детское «Евровидение». Словом, этот парень запросто составит конкуренцию любому.

Команда Полины Гагариной

Малика Тайгибова (11 лет, Сочи)

Сочинская звездочка с отличием закончила два отделения музыкальной школы — фортепианное и вокальное, стала лауреатом XXII Международного конкурса исполнительского искусства «Надежды Европы», выиграла Гран-при фестиваля «Звезда эстрады», а также другие конкурсы. Так что финальное волнение в прямом эфире этой опытной девочке точно не грозит.

Сагын Омирбайулы (11 лет, Шымкент)

Казахстан продолжает штурмовать «Голос». Во взрослой версии проекта десятый сезон чуть не выиграл Алишер Керимов, теперь улучшить результат земляка попытается Сагын. Парень отлично поет романсы, арии на русском и английском языках, он уверен в себе и нацелен на победу.

Большое подспорье — всегда активная казахская диаспора, которая сможет обеспечить отрыв мальчику в случае «качелей» во время финального голосования.

Команда Егора Крида

Шамиль Ибадов (12 лет, Дербент)

Три года Шамиль стремился прорваться в детский «Голос», и вот свершилось. Он солиден не по годам, предпочитает баллады и арии современным попсовым песням и запросто может покорить возрастную аудиторию проекта песней, допустим, Муслима Магомаева. Только вот додумается ли доверить советские шлягеры своему подопечному Егор Крид?

Аделия Загребина (8 лет, Нижний Новгород)

Самая маленькая финалистка ворвалась в девятый сезон с песней Адель. И исполнила ее так решительно, что уже во время слепых прослушиваний многие решили: она точно дойдет до финала. Так и вышло.

Артистичная девочка уже приходила к Максиму Галкину в проект «Лучше всех!», выигрывала международные вокальные конкурсы. Сейчас она учится в Школе искусств и в музыкальной школе при Нижегородском музыкальном училище имени Балакирева на отделениях скрипки и фортепиано.

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