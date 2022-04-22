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Кто доехал до финального раунда в шоу «Голос. Дети»

Медленно, но верно детский «Голос» приближается к концу девятого сезона.

Кто доехал до финального раунда в шоу «Голос. Дети»
Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев. Фото: Первый канал

Определились основные финалисты проекта, к которым присоединятся еще трое счастливчиков после дополнительного тура 22 апреля.

Команда Басты

Ксения Канн (13 лет, Москва)

Ксения Канн. Фото: Первый канал

Ксюша очаровала зрителей песнями и на французском, и на русском. Чем-то похожая на первую финалистку детского «Голоса» Алису Кожикину, Ксения в целом уже готовая артистка: записывает песни, выпускает клипы, ведет концерты.

А еще певица выходила в суперфинал вокального шоу «Победитель», получала спецприз от Игоря Крутого на «Детской Новой волне» и занимала второе место на «Славянском базаре». Вопрос лишь в одном: сможет ли наставник настроить девочку на финал и выбрать для нее удачные песни? Ведь детский «Голос» Баста выигрывал пока лишь один раз.

Елисей Касич (12 лет, Минск)

Елисей Касич. Фото: Первый канал

Очаровательный белорус стал изюминкой проекта — зритель соскучился по таким героям. На фоне холеных столичных штучек Елисей смотрится крайне выгодно. Касич играет в театре музыкальной песни, он побеждал во множестве вокальных конкурсов в Белоруссии и даже был в жюри национального отбора на детское «Евровидение». Словом, этот парень запросто составит конкуренцию любому.

Команда Полины Гагариной

Малика Тайгибова (11 лет, Сочи)

Малика Тайгибова. Фото: Первый канал

Сочинская звездочка с отличием закончила два отделения музыкальной школы — фортепианное и вокальное, стала лауреатом XXII Международного конкурса исполнительского искусства «Надежды Европы», выиграла Гран-при фестиваля «Звезда эстрады», а также другие конкурсы. Так что финальное волнение в прямом эфире этой опытной девочке точно не грозит.

Сагын Омирбайулы (11 лет, Шымкент)

Сагын Омирбайулы. Фото: Первый канал

Казахстан продолжает штурмовать «Голос». Во взрослой версии проекта десятый сезон чуть не выиграл Алишер Керимов, теперь улучшить результат земляка попытается Сагын. Парень отлично поет романсы, арии на русском и английском языках, он уверен в себе и нацелен на победу.

Большое подспорье — всегда активная казахская диаспора, которая сможет обеспечить отрыв мальчику в случае «качелей» во время финального голосования.

Команда Егора Крида

Шамиль Ибадов (12 лет, Дербент)

Шамиль Ибадов. Фото: Первый канал

Три года Шамиль стремился прорваться в детский «Голос», и вот свершилось. Он солиден не по годам, предпочитает баллады и арии современным попсовым песням и запросто может покорить возрастную аудиторию проекта песней, допустим, Муслима Магомаева. Только вот додумается ли доверить советские шлягеры своему подопечному Егор Крид?

Аделия Загребина (8 лет, Нижний Новгород)

Аделия Загребина. Фото: Первый канал

Самая маленькая финалистка ворвалась в девятый сезон с песней Адель. И исполнила ее так решительно, что уже во время слепых прослушиваний многие решили: она точно дойдет до финала. Так и вышло.

Артистичная девочка уже приходила к Максиму Галкину в проект «Лучше всех!», выигрывала международные вокальные конкурсы. Сейчас она учится в Школе искусств и в музыкальной школе при Нижегородском музыкальном училище имени Балакирева на отделениях скрипки и фортепиано.

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