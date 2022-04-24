Вспоминаем ведущих «Школы ремонта», «Такси» и других популярных телепроектов нулевых

Телевидение 2000-х было не менее, а может, и более ярким, чем в предшествующие 1990-е: программы «Такси», «Моя семья» или «Москва: Инструкция по применению» помнят все.

Эти проекты имели отличные рейтинги, многие зрители стремились если не поучаствовать в них, то уж точно не пропустить эфир. Но где они и их ведущие теперь?

Владимир Тишко

Холеный рулевой программы «Москва: Инструкция по применению» (ТНТ) многим известен прежде всего как пропагандист стирального порошка, но и ведущим он был знаменитым, объясняя горожанам и гостям столицы, как правильно использовать столицу. В конце нулевых передачу закрыли, после чего артист играл в антрепризе, работал на телеканалах Муз-ТВ, MTV, исполнил несколько эпизодических ролей в сериалах («Маргоша», «Саша+Маша», «Золотая теща»).

А потом, видимо, опьяненный славой, пошел по пути Валерия «Буржуя» Николаева — попадал в телевизор исключительно в криминальную хронику после дебошей и драк. В 2014 году программа «Чрезвычайное происшествие» показала, как квартиру ведущего отключили от света за неуплату по квитанциям более чем на 100 тысяч рублей. Через год суд конфисковал машину Владимира за долги по кредитам на 6 миллионов рублей. Но он не сдавался — подавал в суды на телешоу, показавшие его деградацию, и иногда даже выигрывал, но лишь небольшие суммы. Символично, что пару лет назад именно Тишко стал одним из героев документального телефильма с говорящим названием «10 загубленных звездных карьер».

Александр Гришаев (Сан Саныч)

Добрый и рукастый прораб Сан Саныч уже на момент прихода в шоу «Школа ремонта» (ТНТ) имел диплом ГИТИСа и снялся в десятке проектов в качестве актера, в том числе в сериальных хитах «Дальнобойщики» и «Воронины».

Как он стал телепрорабом? Гришаев получил образование в строительной отрасли, поэтому так удачно вписался в образ, принесший популярность. Да и после «Школы ремонта» не потерялся: как режиссер ставил крупнейшие музыкальные концертные программы — Аврааму Руссо, Олегу Газманову, Валерии, а еще снимал телешоу («Две звезды» и др.).

Валерий Комиссаров

Многие считали, что большой усатый дядя из шоу «Моя семья» — примерный семьянин, но в реальности все чуть иначе. Комиссаров несколько раз был женат, у него пятеро детей, а для российского ТВ он просто Мефистофель. Именно Валерий придумал шоу «Дом» (впоследствии — «Дом-2»), ставшее символом пошлости и деградации. А еще он сделал шоу «Окна», где участники дрались на камеру. Конечно, продюсер такого таланта после закрытия «Моей семьи» в 2003 году без работы не остался.

Он активно занимался политикой и бизнесом (зарегистрировал продуктовый бренд «Моя семья»), выпустил несколько телепроектов («Мама в законе», «Машина», «Я права», «Наш человек»). Сейчас Комиссаров готовит к выходу новое шоу — про котиков. «Это мурчательная терапия и лечебный кусь», — объясняет Валерий.

Анфиса Чехова

Одна из самых ярких телеведущих страны приятно шокировала мужскую часть аудитории пышными формами. Продюсеры ТНТ не стеснялись спекулировать на этом, выпуская шоу «С… с Анфисой Чеховой». Мало кто всерьез относился к тому, о чем выпускница журфака говорила в эфире, равно как и к знаменитому зачину «Одна моя подруга…» — шарм программы был в другом. Ее можно было смотреть без звука.

Успех откровенного проекта, закрытого в 2009 году, Анфиса попыталась развить: играла в антрепризе, работала на радио, была ведущей проекта «Орел и решка», а в 2018 году провела четвертый сезон реалити «Взвешенные и счастливые люди» (СТС), поскольку усиленно занимается борьбой с лишним весом — своим в том числе. На этом Чехова неплохо зарабатывает до сих пор, устраивая онлайн-марафоны, где рассказывает, как сбросить лишние кило и обрести счастье.

Мария Киселева

Прославленная спортсменка-синхронистка стала лицом программы «Слабое звено». Холодная, красивая и строгая, она задавала вопросы, а если не получала ответов — беспощадно избавлялась от слабых игроков. Но в 2005 году Мария ушла в декрет, родив дочь Дарью, и в шоу не вернулась. Затем истек срок лицензии программы, купленной у создателей формата The Weakest Link, и проект встал на паузу.

Трехкратная олимпийская чемпионка занялась дочкой, снялась в сериале «Идиот» и ТВ не бросала — вела шоу «Вместе с дельфинами», участвовала в проекте «Звезды на льду». Ушла в политику и даже стала депутатом Мосгордумы как самовыдвиженец. А в 2020 году вернулась в «Слабое звено» — правда, возвращение заметили не все, ибо шоу возродили не на Первом, а на более скромном канале «Мир».

Алексей Куличков

«Пока, пока!» — эту фразу бритоголового ведущего шоу «Такси» мечтали услышать многие. По легенде, каждый рядовой гражданин мог вытянуть руку возле дороги (это было задолго до Яндекс.Такси и Uber) и поймать тачку, в которой за рулем сидит Алексей Куличков. Всю дорогу он загадывал пассажирам загадки, они давали ответы и, если не ошибались, выигрывали приличную сумму. Но однажды такси с Куличковым вдруг укатило в неизвестном направлении.

— В 2009 году произошел ребрендинг телеканала ТНТ, и в то же время был принят закон о такси, — объяснял ведущий. — Появились приложения, москвичи перестали ловить машину на улице. Мы уже не могли снимать ее по-прежнему и подбирать случайных прохожих. Поэтому телеигра и закрылась. Но Куличков не потерялся — стал одним из основных режиссеров бесконечного сериала «След», также ставил спектакли, вел некоторые телепроекты («Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники») и даже придумал на НТВ программу «Первая передача» (тоже о дороге), а чуть позже стал и ее ведущим.

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