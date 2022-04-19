Что скрывают «Заступницы»: факты, о которых не расскажут по телевизору

11 апреля на телеканале «ЧЕ!» состоялась премьера социального реалити «Заступницы». В основе проекта — истории реальных людей, которые, столкнувшись с незаконным увольнением, тяжелым разводом, борьбой за наследство, уклонением от алиментов, произволом власть имущих, не знают, где искать помощь. Теперь за дело берутся «Заступницы». Они найдут обидчика, постараются решить проблему с помощью компромисса, а если потребуется — составят иск и соберут необходимые доказательства для суда.

Зрители нечасто задумываются о том, как создается программа, которую они смотрят. Кто стоит за камерой? Какие подводные камни существуют в процессе производства реалити? Откуда берутся истории? Насколько правдивы все эти рассказы? Мы поговорили с ведущими программы «Заступницы» Ольгой Митрофановой и Викторией Разнициной и узнали, какие странности и сложности скрываются за захватывающим сюжетом и красивой картинкой.

Как все начиналось

Такие сложные социальные проекты не появляются быстро. Реалити «Заступницы» создавалось более двух лет. За это время телеканалом «ЧЕ!» была проведена огромная работа: утвержден максимально правдивый, но при этом смотрибельный формат, собрана команда экспертов (редакторы и юристы), а ведущие вместе со съемочной группой пережили самые разные ситуации — от радостных до пугающих.

«Проект стартовал, и начались лютые морозы…Мы снимали в минус 27, и иногда в кадре видно, как у нас отмерзали губы, носы, руки. Но мы шли напролом!» — вспоминает Виктория Разницина. «Одна из самых ярких историй в Калуге была снята в день, когда мы обе слегли с болезнями по пути в город. У меня была жуткая мигрень, а Вика, похоже, отравилась. Что за дурацкое совпадение! Помню, как было не по себе, но мы выдержали даже погоню и разоблачение злоумышленника», — добавляет Ольга Митрофанова.

«Темные лошадки» реалити

В команде «Заступниц» работает более 60 человек. А если к этому числу еще добавить всех юристов, которые участвуют в расследованиях, получится более 100 профессионалов. У программы закрытый состав съемочной группы: в команду почти невозможно попасть. Проект сложный, работа в нем требует сплоченности и командной игры, поэтому участники коллектива крепко держатся друг за друга.

Не все сотрудники могут открыто рассказывать о своей работе. Над созданием проекта трудится штат редакторов под прикрытием. Изучая каждую историю, они делают все возможное, чтобы выяснить правду с обеих сторон. «Заступницы» скрывают имена этих людей, поскольку это тайные агенты.

Ведущие же не могут скрывать своих лиц. Несмотря на то, что реалити сотрудничает с полицией, Росгвардией и судебными приставами, иногда случаются инциденты, не попавшие в эфир.

Например, однажды ведущие приехали примирить двух соседей. Конфликт между мужчинами зрел годами и в день съемок достиг самого пика.

«Я помню, как в один момент поняла, что все может кончиться очень плохо и у нас есть всего несколько секунд, перед тем, как кто-то потянется за своим ружьем. Было страшно. Мы с командой в ужасе переглянулись с и решили, что надо уходить. Даже в самые сложные моменты я всегда чувствую поддержку съемочной группы и знаю — если ситуация накалится, я всегда могу рассчитывать на них. На «ЧЕ!» все друг за друга горой», — вспоминает Ольга.

По словам Виктории Разнициной, съемочная группа состоит преимущественно из мужчин, потому что на съемках часто начинаются драки, а команде угрожают расправой.

«Не всем людям нравится то, что мы делаем, особенно, когда наше правосудие направлено против них. Мы, конечно, задумываемся о том, чтобы нанять охрану», — делится Виктория.

Личная жизнь ведущих

Работа в большом проекте занимает много времени, но ведущие «Заступниц» умело совмещают реалити и личную жизнь. Параллельно со съемками Ольга Митрофанова работает адвокатом, помогает людям с семейными проблемами и использует свои знания в бракоразводных процессах. Кстати, Ольга получила статус адвоката в 21 год и официально стала самым молодым специалистом в стране.

Виктория Разницина на съемках пережила личную драму. Она пыталась взять опеку над двумя детьми, но попытка не увенчалась успехом. Семья Виктории уже воспитывает двух приемных детей: Ивана и Алексея. У мальчиков есть две сестры, которых и хотела забрать ведущая, но из-за бумажной волокиты не успела этого сделать. И к сожалению, девочки уехали в другую семью. Несмотря на эти трудности, съемки не останавливались ни на один день.

«Я была очень разбита тогда, очень злилась на систему. Потом пришлось смириться — видимо, так хочет судьба», — признается Виктория.

Истории — выдумка?

Многие думают, что формат реалити-шоу подразумевает постановку: использование сценария и участие актеров. Но в реалити «Заступницы» попадают только реальные истории. За время работы над проектом команда рассмотрела более 500 сюжетов, 60 из которых дошли до канала. Сейчас отснято уже 24 истории.

«У нас нет сценария. Канал согласовывает содержание истории и завязку, но мы никогда не знаем наверняка, получится ли помочь людям», — поясняет Ольга Митрофанова.

В начале съемок каждая история была проверкой на прочность для каждого члена команды. Но прошло полгода, «Заступницы» приобрели колоссальный опыт и теперь знают, как найти выход из любой ситуации.

В каждом выпуске ведущие дают четыре-шесть действенных юридических советов для зрителей о том, как обезопасить свою жизнь и сделать ее лучше. Недаром Ольга и Виктория признаются, что многому научились благодаря этим советам.

Кстати, в марте команда монтажеров провела за работой 3000 часов. Ежедневно программу монтируют от трех до десяти специалистов. А это примерно 100 часов монтажа, который происходит и днем, и ночью.

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