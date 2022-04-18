Стало известно, какие маски предлагали Преснякову для участия в шоу

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». В минувшее воскресенье разоблачили Козерога. В этом костюме прятался Никита Пресняков.

Нашим журналистам певец рассказал, что изначально ему предлагали другие костюмы для участия в шоу. К Козерогу пришли не сразу.

«На встрече с создателями шоу мне показали очень много разных эскизов. Среди них мне понравился костюм Космонавта и Человека с телевизором вместо головы, на экране которого были изображены помехи. Я раздумывал, какую маску выбрать, и вдруг продюсеры достали Козерога: «Мы вообще не планировали использовать этот костюм в третьем сезоне, но посмотри, нам кажется, тебе должно подойти». Я только взглянул на картинку и сразу понял, что это мое», — рассказал Пресняков Teleprogramma.pro.

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