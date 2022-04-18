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Никита Пресняков об уходе из «Маски»: «Я уже слился с Козерогом, обидно, конечно!»

Певец расстроился, что покинул проект.

Никита Пресняков об уходе из «Маски»: «Я уже слился с Козерогом, обидно, конечно!»
Никита Пресняков в шоу «Маска». Фото: НТВ

Никита Пресняков стал участником популярного проекта НТВ «Маска». Певец признался нашим журналистам, что расстроился, когда его разоблачили.

«Я уже слился с Козерогом, уход стал неожиданностью для меня. Обидно, конечно. Но я счастлив, что удалось здесь исполнить реально крутой материал, я искренне кайфовал от каждой композиции. Жаль, что не удалось показать то, что я приготовил на второй полуфинал и финал», — заявил Пресняков Teleprogramma.pro.

Пресняков скрывался в маске Козерога. Но, надо сказать, жюри сразу догадалось, что в этом костюме именно он.

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