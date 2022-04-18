Как Анубис из «Маски» довел до слез членов жюри

В минувшее воскресенье завершился очередной выпуск популярного шоу НТВ «Маска». В этот раз проект покинул Козерог, в его костюме, как выяснилось, скрывался внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков.
Отличился в серии и Анубис. Он настолько трогательно исполнил свою песню, что ни один член жюри не остался равнодушным.
«Это было какое-то невероятное соединение земли с небом», — сказал Филипп Киркоров.
А Валерия призналась, что у нее буквально подкашиваются ноги. Судьи настолько были под впечатлением, что даже не стали обсуждать, кто скрывается за маской.
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