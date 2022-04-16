«Прости»: участница «Холостяка» сама ушла с проекта на церемонии роз

Девушка призналась, что ей не понравился ни один из холостяков.

В субботу, 16 апреля, на ТНТ вышла шестая серия популярного шоу «Холостяк». На этот раз все внимание уделили Димашу Адилету и его фавориткам. Александра Гранкова в эпизоде практически не показывали.

Сначала Димаш вернул в проект выгнанную Сашей Софью Мацулеву. Он признался, что девушка стала ему очень нравиться. Адилет пригласил танцовщицу на свидание, на котором оба они раскрылись с другой стороны.

Церемония роз была необычной. В шестой серии розу получали только фаворитки Димаша. Сначала он дал цветок Алене, потом Соне. Арину Адилет пригласил на секретное свидание. А вот Елизавета Кирюхина в этот раз удивила.

«Прости, но я не смогу полюбить тебя. Давай мы не будем тратить ни твое, ни мое время», — откровенно призналась Лиза.

Димашу ничего не оставалось, как поддержать решение модели и проводить ее до машины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.