В «Холостяк» вернулась покинувшая проект участница

Шестой выпуск популярного проекта ТНТ «Холостяк» начался неожиданно. Главный герой Димаш Адилет пригласил всех поиграть в футбол и объявил, что в одной команде не хватает человека.

«И тут появляется София! Все были в шоке!» — рассказывает модель Лиза Кей.

Речь идет о Софии Мацулевой. В прошлом выпуске Саша отправил девушку домой со словами: «Мы можем быть только друзьями, прости».

«Мерзко. Мерзко от того, что там происходило в последние дни. Ему нужно то, что там осталось. Марина там самая достойная» — заявила Мацулева, покидая шоу.

Таким образом, Димаш вернул Софию в проект. Она продолжит биться за сердце холостяка. Только вопрос теперь – какого именно.

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