Перевернула игру: одна из бывших участниц «Холостяка» неожиданно вернулась в проект

Шестой эпизод нового сезона шоу «Холостяка» от 16 апреля выйдет под заголовком «Ход королевы». На проект вернется участница, уход которой для многих ранее стал неожиданностью. Но теперь у нее совсем другие настроения и симпатии. Внезапный камбэк изменит состав двух лагерей, которые образовались по симпатиям к разным холостякам.
Также зрителей ждет футбольный матч между командами Александра и Димаша. Мужчины сами отберут участниц в свои «сборные», а призом выступит иммунитет на предстоящей «церемонии роз» для победительниц соревнования.
Кроме того, у одного из холостяков внезапно возникнет симпатия к девушке, которая ранее предпочла его соперника. Их свидание пройдет на лодке и в самой романтичной обстановке из возможных. Пара откроется друг другу с новой стороны.
Кто вернется в шоу, а кто отправится домой – смотрите «Холостяк» на ТНТ в субботу, 16 апреля, в 23:00, а также в Rutube.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.