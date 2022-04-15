Перевернула игру: одна из бывших участниц «Холостяка» неожиданно вернулась в проект

А холостяки в это время устроили себе женский футбол.

Шестой эпизод нового сезона шоу «Холостяка» от 16 апреля выйдет под заголовком «Ход королевы». На проект вернется участница, уход которой для многих ранее стал неожиданностью. Но теперь у нее совсем другие настроения и симпатии. Внезапный камбэк изменит состав двух лагерей, которые образовались по симпатиям к разным холостякам.

Также зрителей ждет футбольный матч между командами Александра и Димаша. Мужчины сами отберут участниц в свои «сборные», а призом выступит иммунитет на предстоящей «церемонии роз» для победительниц соревнования.

Кроме того, у одного из холостяков внезапно возникнет симпатия к девушке, которая ранее предпочла его соперника. Их свидание пройдет на лодке и в самой романтичной обстановке из возможных. Пара откроется друг другу с новой стороны.

Кто вернется в шоу, а кто отправится домой – смотрите «Холостяк» на ТНТ в субботу, 16 апреля, в 23:00, а также в Rutube.

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