Два новых героя: что покажут в первом полуфинале «Маски»

На проекте становится все жарче.

В грядущую субботу, 16 апреля, на НТВ покажут первый полуфинал популярного проекта «Маска». Помимо старых героев, на сцене появятся два новых персонажа. Это Бычок и Мышка. Они покажут музыкальные номера и после выступления снимут маски.

Кроме того, на проект вернется многими любимый Заяц. Он подготовил подарок ко дню рождения Валерии.

В прошлых сезонах в полуфиналах тоже появлялись новые герои. Под масками скрывались Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Глюкоза, Сергей Пенкин и другие.

Напомним, в шоу осталось всего шесть героев — Анубис, Дракон, Козерог, Монстрик, Мухомор и Пчела. Кто из них покинет проект в субботу — увидим сами.

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