Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Дракон

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Сначала перед нами было 14 участников, но потом их ряды поредели. На данный момент, в шоу остались Дракон, Анубис, Козерог, Пчела, Монстрик и Мухомор.

Каждую неделю журналисты Teleprogramma.pro просят профессиональных артистов послушать выступление того или иного исполнителя и сказать – кто же это. В этот раз мы выбрали Дракона. Певец Семен Якубов поделился своим мнением на этот счет.

«Я считаю, что под маской Дракона скрываются либо Алексей Чумаков, либо Дмитрий Ермак. Потому что тембр Дракона очень похож на этих артистов. Кроме того, у них красивые баритональные ноты», — заявил Якубов Teleprogramma.pro.

Кстати, а вот подсказки про Дракона, которые он говорил со сцены:

Лично не знаком с Региной Тодоренко;

Легко вводит в заблуждение наивных слушателей;

Есть жена;

В браке 6 лет.

Играет в театре;

Родился не на Кавказе;

Нет своего ресторана;

Крупный, но не страшный;

Мечтает сниматься в клипах, но ему еще не предлагали.

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