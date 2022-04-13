Лера Кудрявцева: «Рома Жуков рассказал о серьезных проблемах со здоровьем»

16 апреля, после «Ты не поверишь!», в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Рома Жуков. Певец встретится лицом к лицу с бывшей женой, познакомит зрителей с новой супругой, поделится радостными планами на новоселье и признается, какие проблемы со здоровьем портят ему жизнь.

Рома Жуков и его бывшая жена Елена расстались врагами, хотя начиналась их история сказочно: искренняя любовь, свадебная церемония, которую они повторяли из года в год, рождение детей. К сожалению, спустя тринадцать лет красивая сказка превратилась в страшную: Елена осталась одна и воспитывает шестерых детей, а Рома счастлив в новом браке с избранницей, которая значительно его моложе.

«Тебя, наверное, делали под песни твоего мужа», – рассказывает Ольга, в адрес которой иногда прилетают такие едкие высказывания с претензией на юмор.

Любви все возрасты покорны – это мы знаем еще из школьной программы. Вот только заканчивается она порой неожиданно для одной из сторон и на протяжении многих лет продолжает причинять боль. Жить с этой болью так тяжело, что с достоинством проходит это испытание не каждый.

Конфликт Жукова с бывшей женой с годами не становится менее острым: наоборот, разгорается все сильнее. Елена со слезами на глазах уверяет, что певец оставил их с детьми фактически ни с чем, а теперь семья и вовсе рискует остаться без крыши над головой. Такое страшно себе даже представить, а Елена ежедневно чувствует вполне реальную угрозу, нависшую над ней и детьми.

— В любой момент придет банк все арестовывать, опечатывать, – вытирает слезы Елена.

— Она взяла себе за правило никогда ни за что не платить, – спокойно объясняет свою позицию певец.

Не мне судить, какой Рома отец. Пожалуй, рассуждать об этом имеют право только дети. Старший сын певца принял решение жить с папой – это, я думаю, о чем-то говорит. Юноша все хорошенько обдумал и переехал в дом к Жукову и его молодой жене.

— Я рада, что он уехал к отцу, – пожимает плечами дочь Жукова Полина.

Места в новом доме певца хватит на всех: Жуков активно готовится к новоселью и не хочет думать о плохом. Его жизнь омрачают разве что проблемы со здоровьем, но Рома относится к ним философски. И по-мужски.

— Кровь отсюда брызь! – вспоминает певец. – Шрам вот здесь и вот здесь…

Однако самые серьезные шрамы остались, конечно, на сердце певца. Развод – это всегда тяжело, особенно когда бывшие влюбленные расстаются врагами и в том, что произошло, винят друг друга.

— Да таких людей сажать надо! – плачет бывшая жена певца, и ее слезы не могут не трогать.

Сколько раз в студии «Секрета на миллион» лились слезы, а я так и не научилась реагировать на них спокойно. Слушая Лену, я искренне ей сочувствовала, ведь как бы там ни было на самом деле, что бы между ней и Жуковым ни произошло, сейчас ей больно и страшно, и я сама едва сдерживалась, чтобы не заплакать.

Удастся ли супругам прийти хотя бы к какому-то компромиссу? Будет ли Рома Жуков помогать бывшей жене, которая вместе с детьми рискует остаться без крыши над головой? И что думает об этом новая жена певца, которая волей-неволей втянута в конфликт?

Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 16 апреля на НТВ, сразу после «Ты не поверишь!»

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