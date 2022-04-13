Владимир Маркони рассказал о судьбе YouTube-шоу Comment Out

В Интернете появились слухи о том, что в YouTube закрывается знаменитое шоу Comment Out. После того как видеохостинг отключил монетизацию, многие блогеры решили свернуть свои проекты.

Однако ведущий Comment Out Владимир Маркони информацию опровергает.

«Не верьте Telegram-каналам. Сейчас многие программы на паузе по объективным причинам, поэтому мы решили, что будет целесообразно уйти сейчас в отпуск. С Comment Out все в порядке, но, как и многие, мы решили взять небольшую паузу», — заявил шоумен Super.

Напомним, в связи с мировыми событиями федеральные каналы тоже приостановили развлекательные передачи. Когда они вернутся в эфир — пока не известно.

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