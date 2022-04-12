В День космонавтики канал «Россия» повторит показ торжественного концерта на Байконуре

Потрясающее шоу было записано в том самом месте, откуда Юрий Гагарин открыл дорогу в космос.

12 апреля, в День космонавтики, канал «Россия» покажет торжественный концерт на космодроме Байконур. Начало — в 23:55.

В грандиозном шоу приняли артисты оперы и балета, всенародно признанные актеры и музыканты. Отдать дань полету, изменившему судьбу человечества, на сцену выйдут Хибла Герзмава и Богдан Волков, Сергей Полунин и Светлана Захарова, Сергей Безруков и Сергей Гармаш, Ирина Пегова и Полина Агуреева, скрипач-виртуоз Вадим Репин, юные таланты конкурса «Синяя птица», а также Алексей Рыбников, Кирилл Рихтер, Юрий Башмет и другие.

Концерт прошел у подножия легендарного «Гагаринского старта». Огромной сценой стала не только легендарная стартовая площадка, но и все пространство вокруг пусковой установки космодрома. Съемка велась с десятков телекамер и дронов. Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта — народный артист СССР Юрий Башмет.

Добавим, что это шоу было показано в прямом эфире канала «Россия» 12 апреля 2021 года. Его повтор можно посмотреть уже сейчас — на видеоплатформе «Смотрим».

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