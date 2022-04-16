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«Ледниковый период»: самые яркие моменты живых выступлений фигуристов в Питере и Москве

В начале апреля на ледовой арене «Юбилейный» в Петербурге стартовали показы «Ледникового периода» - это коммерческое шоу Ильи Авербуха, где собраны главные звезды одноименного телевизионного проекта.

«Ледниковый период»: самые яркие моменты живых выступлений фигуристов в Питере и Москве
Евгения Медведева (слева) и Камила Валиева с маэстро Ильей Авербухом, постановщиком шоу. Фото: соцсети

Своеобразное продолжение флагманского хита Первого канала, где номера представляют самые топовые фигуристы страны: Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и многие другие.

До середины апреля шоу будет проходить в Москве (в «Лужниках» 15 и 16 апреля), и журнал «Телепрограмма» знакомит читателей с самыми интересными моментами проекта — на случай, если сходить и увидеть это живьем не получится.

Победительница последнего сезона «Ледникового периода», звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина тоже в деле. Актриса катается в паре с Александром Энбертом.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: соцсети

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила шикарный номер в красном платье под лиричную песню Your Love казахского певца Димаша Кудайбергена. Правда, не обошлось без падения после сложного элемента гидроблейд. Номер новый, поэтому спортсменка продолжает его шлифовать.

Евгения Медведева. Фото: соцсети

Самым болезненным выступлением стал прокат чемпионки мира в танцах на льду Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым. Раньше команды от партнера (и любимого парня по совместительству) фигуристка решила сменить положение тела и рухнула с приличной высоты спиной на лед. Однако потом успокоила: со здоровьем все  в порядке, хоть и «отбила локоть, спину и голову».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: соцсети

Обидно проигравшая Олимпиаду-2022 Камила Валиева триумфально вернулась и показала превосходную форму. Илья Авербух остался в восторге:

«Выступление Камилы было блестящим. Она — инопланетянка. Она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных. Камила была очень растрогана приемом и искренне плакала от счастья».

Камила Валиева. Фото: соцсети

Не обошлось и без главной звезды «Ледникового периода» — Алины Загитовой. Только в этот раз фигуристка, к счастью, была не с микрофоном, а занималась любимым делом.

Алина Загитова. Фото: соцсети

Выступления фигуристов сопровождают живые выступления артистов. В частности — финалистка шоу «Голос» Мариам Мерабова.

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