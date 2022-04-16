«Ледниковый период»: самые яркие моменты живых выступлений фигуристов в Питере и Москве

В начале апреля на ледовой арене «Юбилейный» в Петербурге стартовали показы «Ледникового периода» - это коммерческое шоу Ильи Авербуха, где собраны главные звезды одноименного телевизионного проекта.

Своеобразное продолжение флагманского хита Первого канала, где номера представляют самые топовые фигуристы страны: Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и многие другие.

До середины апреля шоу будет проходить в Москве (в «Лужниках» 15 и 16 апреля), и журнал «Телепрограмма» знакомит читателей с самыми интересными моментами проекта — на случай, если сходить и увидеть это живьем не получится.

Победительница последнего сезона «Ледникового периода», звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина тоже в деле. Актриса катается в паре с Александром Энбертом.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила шикарный номер в красном платье под лиричную песню Your Love казахского певца Димаша Кудайбергена. Правда, не обошлось без падения после сложного элемента гидроблейд. Номер новый, поэтому спортсменка продолжает его шлифовать.

Самым болезненным выступлением стал прокат чемпионки мира в танцах на льду Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым. Раньше команды от партнера (и любимого парня по совместительству) фигуристка решила сменить положение тела и рухнула с приличной высоты спиной на лед. Однако потом успокоила: со здоровьем все в порядке, хоть и «отбила локоть, спину и голову».

Обидно проигравшая Олимпиаду-2022 Камила Валиева триумфально вернулась и показала превосходную форму. Илья Авербух остался в восторге:

«Выступление Камилы было блестящим. Она — инопланетянка. Она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных. Камила была очень растрогана приемом и искренне плакала от счастья».

Не обошлось и без главной звезды «Ледникового периода» — Алины Загитовой. Только в этот раз фигуристка, к счастью, была не с микрофоном, а занималась любимым делом.

Выступления фигуристов сопровождают живые выступления артистов. В частности — финалистка шоу «Голос» Мариам Мерабова.

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