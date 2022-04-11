Ирина Понаровская: «Я догадываюсь, кто прячется в маске Пчелы»

Исполнительница хита «Ты мой бог» Ирина Понаровская с февраля пряталась в костюме Пончика в популярном шоу НТВ «Маска». В минувшее воскресенье артистку разоблачили.

Нашим журналистам певица рассказала, что ей сложно было находиться в этой маске. Она страдает клаустрофобией и постоянно испытывала дискомфорт.

Говоря о коллегах по «Маске», Понаровская отметила, что кое-что подозревает.

«Я догадываюсь, что прячется в костюме Пчелы. Но для меня «Маска» – это сказка, в которой я хочу находиться. Я не хочу ни за кем подглядывать, вычислять, кто ходит по коридорам, кто чей директор, кто какого роста, кто носит каблуки или не носит», — рассказала Понаровская Teleprogramma.pro.

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