«Это история про папу»: почему Ирина Понаровская выбрала маску Пончика

В минувшее воскресенье популярное шоу «Маска» на НТВ покинула певица Ирина Понаровская. Звезда 90-х скрывалась в костюме Пончика. Нашим журналистам артистка рассказала, что выбрала эту маску неслучайно.

«Моего папу – Виталия Понаровского – всегда называли Поней, Пончиком, хотя он был очень стройным и красивым мужчиной. И у меня в детстве тоже было это прозвище – Понечка, Пончик. Я, правда, была толстушка-пампушка. Я сама придумала эту маску.

Встретившись с создателями шоу, сразу сказала: «Хочу быть Пончиком!». А дальше уже за дело взялись дизайнеры», — рассказала Понаровская Teleprogramma.pro.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.