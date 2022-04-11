Ирина Понаровская об участии в «Маске»: «Мне на сцене уже давно хотелось кричать!»

Звезда 90-х Ирина Понаровская стала участницей шоу НТВ «Маска» в третьем сезоне. Артистка пряталась в костюме Пончика, но в минувшее воскресенье ее разоблачили.

Нашим журналистам певица рассказала, что давно хотела, чтоб ее разгадали жюри. И тот факт, что ей пришлось уйти из проекта, ее обрадовал.

«Честно говоря, мне на сцене уже давно хотелось кричать: «Ребята, здесь я, ну что вы гадаете, это же я!» — рассказала Понаровская Teleprogramma.pro.

Кстати, решение об участии в шоу Ирина приняла быстро. Певица призналась, что ей было интересно попробовать.

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