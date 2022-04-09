Цвет настроения – черный: в «Холостяке» церемония роз стала драматичной

На ТНТ показали пятый выпуск популярного проекта «Холостяк». На этот раз серия получилась достаточно напряженной.

В начале выпуска сразу две участницы отказали Димашу Адилету в свидании. Первую девушку оскорбило то, что он пригласил ее на яхту еще с двумя участницами. Модель захотела только индивидуальную встречу. А вторая обиделась на то, что ее использовали как запасной вариант – на место отказавшейся.

У другого холостяка Александра Гранкова дела совсем печальные. Девушки обвинили его в чрезмерной любвеобильности. И даже те, кто к нему испытывал симпатию – начали менять свое решение.

«Он обнимается и целуется абсолютно со всеми! Я в первый раз такое вижу! Все его качества можно теперь смыть в унитаз!» — призналась Яна Сапета.

На церемонию роз в итоге все пришли без настроения, в черном. Гранков признался, что ему впервые никому не хотелось улыбнуться.

Розы девушкам раздали, но без цветка неожиданно остались Камилла Зиганшина из Казани, ее отпустил домой Димаш Адилет. И танцовщица София Мацулева, с ней расстался Александр Гранков.

«Прости, но мы можем быть только друзьями», — признался на прощание Саша.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.