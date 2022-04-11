Как не попасться в руки мошенников: три совета от ведущего «Черного списка» Димы Масленникова

«Черный список» — это реалити о качестве российского сервиса. В нем блогер Дима Масленников проверяет, как различные компании и частные лица выполняют услуги: инспектирует работу служб клининга, ремонтных бригад, косметологов и других.

Teleprogramma.pro поговорила с Димой и получила советы, как не попасться в руки мошенников и просто бессовестных и безразличных работников. Делимся с вами лайфхаками.

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Совет №1: внимание на чистоплотность

«Люди, работающие в сфере услуг, при взаимодействии со своими клиентами часто забывают про минимальные моменты гигиены и стерильность приборов», — делится с нами Дима Масленников.

Мытье рук – это обязательное условие для начала работы вашего мастера. Косметолог, мастер маникюра или парикмахер обязан продезинфицировать руки прежде, чем коснуться рабочих приборов и клиента. Обратите внимание на чистоту рабочего места. Вас должны насторожить разбросанные аппараты, препараты, личные вещи на рабочей поверхности, пыль и грязь на зеркалах.

Стерильность приборов – залог вашего здоровья. Хороший косметолог вскроет при вас шприц, а мастер маникюра укажет, что инструменты стерильные и побывали в сухожаровом шкафу.

И, конечно, сам мастер должен выглядеть опрятно. Не соглашайтесь на процедуру, если косметолог или парикмахер встретил вас в запятнанном халате или с сигаретой у двери.

Совет №2: Тщательно подбирайте нянь и детских аниматоров

«Порой, потребители не задумываются о том, что может происходить во время оказания услуг: няни и детские аниматоры не следят за детьми, крадут вещи, деньги», — говорит Дима.

Здесь как нельзя лучше работает «сарафанное радио». Ищите нянь и аниматоров через друзей, знакомых и коллег по работе. Они помогают гораздо лучше, чем кадровые агентства. Особое внимание уделяйте возрасту няни: например, у девушки до 35 лет могут быть свои маленькие дети, что может отвлекать ее от работы с вашими. А вот женщина старше 45 лет, возможно, будет иметь взрослых детей и большой жизненный опыт за плечами.

Если вы в поисках аниматоров для проведения детского праздника, обратите внимание на портфолио артистов: высокий профессионализм часто подкреплен яркими фотографиями и видео. И не выбирайте самое дешевое агентство, ведь цены на подобные услуги не бывают низкими. Уточните, какие услуги включены в стоимость, а за что придется доплатить.

Совет №3: Не соглашайтесь на меньшее, заплатив много

«Я лояльный потребитель и всегда радушно общаюсь с людьми, которые работают в сфере услуг. Но я не пропускаю сквозь пальцы невероятного повышения стоимости услуг. В дорогом ресторане я слежу за тем, как там работают, потому что человек, приходящий туда, хочет получить определенную услугу определенного качества», — советует блогер.

Пришли в ресторан с ценником выше среднего? Оцениваем сервис! Ведь порой мы переплачиваем именно за него. Не подошел официант и не подали меню в ближайшие несколько минут – поищите другое место для ужина.

В хороших ресторанах для персонала постоянно проводятся тренинги и курсы повышения квалификации, что отражается на их работе.

Обратите внимание на лаконичность меню. Толстые книги с сотнями позиций чаще встречаются в закусочных и кафе. А в хорошем заведении меню нередко имеет не более 10-15 блюд, которые повара готовят виртуозно.

Смотрите «Черный список» на телеканале «Пятница!» с 11 апреля в 19:00

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