Экстрасенсы, НЛО и снежный человек: Сергей Малоземов бросил вызов непознанному

На канале НТВ стартует новый документальный сериал «Научные расследования Сергея Малоземова». Автор и ведущий проекта — известный тележурналист с медицинским образованием — взялся изучать загадочные и непознанные явления научными методами.

Насколько искривлена поверхность Земли, ошибался ли Дарвин в своей теории о происхождении человека, какими способностями обладают гадалки и экстрасенсы, существуют ли НЛО и другие вопросы, над которыми годами ломают голову ученые в разных концах света.

«На нашей планете и за ее пределами еще далеко не все открыто и изучено. И если регулярно поступают сообщения об НЛО, людях с паранормальными способностями, неизвестных животных, загадочных исцелениях — значит, за этим что-то стоит. Не может быть, чтобы такое обилие свидетельств было просто на пустом месте! Я взялся честно и беспристрастно расследовать, чего мы еще не знаем, привлек лучших экспертов из разных областей, устроил сложные эксперименты, объехал полмира и теперь могу рассказать много интересного и неожиданного», — говорит Сергей Малоземов.

Съемочная группа сериала сделала ряд эксклюзивных и местами загадочных кадров. Они были добыты в научных экспедициях в разных уголках земного шара — от Мексики до Дубая. В команде проекта вместе с телевизионщиками трудились астрономы, историки, биологи, зоологи, медики, физики и другие специалисты. Результатом этой масштабной работы стало захватывающее путешествие за истиной.

Первый выпуск цикла будет посвящен исследованию реальных возможностей людей, называющих себя экстрасенсами, колдунами, целителями и биоэнерготерапевтами. В качестве эксперта выступит действующая представительница рынка оккультных услуг, которая раскроет секреты «магического» бизнеса. Команда проекта присоединится к организаторам «Премии имени Гарри Гудини», в рамках которой паранормальные способности людей проверяются в ходе научных экспериментов.

Смотрите документальный цикл «Научные расследования Сергея Малоземова» — премьера в субботу, 9 апреля, в 15:00 на канале НТВ.

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