«Внешне похож на русского»: Федункив поделилась, как ей живется с мужем-итальянцем

Супруг Марины учит русский язык, а вот сама звезда не притрагивается к итальянскому.

Героиней нового выпуска кулинарной передачи «Жидковские штучки» на канале «Суббота!» стала актриса Марина Федункив.

Готовя вместе с ведущим Алексеем Жидковским салат «Французский поцелуй», 50-летняя звезда поделилась подробностями своей жизни с мужем-итальянцем.

«Мой муж — итальянец, у него европейский менталитет. Он меня вообще ничем не напрягает… — рассказала Федункив. — Стефано очень сдержанный, а внешне похож на русского. Кстати, он учит русский язык. А я итальянский не учу. Когда мне его учить — у меня столько текстов».

Помимо личной жизни, актриса поделится своими профессиональными навыками. Не секрет, что в молодости она перепробовала множество профессий. Самой сложной оказалась работа на овощебазе.

Не пропустите «Жидковские штучки» с Мариной Федункив — 10 апреля в 18:00 на канале «Суббота!».

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