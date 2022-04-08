Спортсменка в купальнике и уход фаворита шоу: что ждать от проекта «Звезды в Африке» 10 апреля

«Звезды в Африке» продолжают выживать под гнетом урагана и новых испытаний от ведущих.

Пока съемочная группа восстанавливала разрушенный стихией лагерь, а Саша Стоун кормил с ложечки простудившуюся Валю Карнавал, в проекте появилась новая участница – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севостьянова. Она взбудоражила всех мужчин шоу откровенным купальником и быстро стала центром внимания всего коллектива.

Но дружба дружбой, а голосование на вылет никто не отменял. И обитатели звездного лагеря по-прежнему расколоты на две коалиции. Финал новой серии проекта, которая выйдет в эфир 10 апреля, удивит зрителей — шоу покинет один из его фаворитов.

Смотрите «Звезды в Африке» на канале ТНТ — по воскресеньям в 19:00 — и в Rutube.

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